Пакистан: теракт на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" совершил смертник

Euronews

По словам одного из высокопоставленных лидеров партии, теракт был призван ослабить пакистанских исламистов.

После взрыва на съезде религиозной партии больницы на северо-западе Пакистана переполнены.

Погибли, по уточненным данным, как минимум 44 человека, ранения получили около 200, в том числе дети.

Теракт, совершенный, как предполагается, террористом-смертником, был направлен против сторонников консервативно-религиозной партии "Джамиат Улема-и-Ислам" в приграничном с Афганистаном районе Баджур.

Ранее этот регион был оплотом пакистанских талибов - близкого союзника афганского правительства Талибана — до того, как пакистанская армия вытеснила боевиков из этого района.