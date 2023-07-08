500 дней войны: Зеленский побывал на острове Змеиный

Президент Украины опубликовал обращение к нации, которое было записано на острове Змеиный. Завершая визит в Турцию, украинский лидер помолился рядом с патриархом Варфоломеем.

"Место победы" – президент Украины сделал видеообращение с острова Змеиный, который был захвачен россиянами в начале полномасштабного вторжения и освобождён ВСУ в июне прошлого года.

В Москве тогда называли вывод гарнизона с этого стратегического объекта акватории Чёрного моря "жестом доброй воли".

Владимир Зеленский почтил память погибших и поблагодарил всех, кто борется за страну на протяжении уже 500 дней.

Когда было записано видео, неизвестно.

"Мрачную веху" отметили и в ООН. В своём новом докладе представители организации подтвердили гибель более 9 тысяч мирных жителей с начала войны, в том числе более 500 детей.

Реальное число жертв может быть намного больше.

Поминальный молебен по убитым украинцам с участием Зеленского состоялся в стамбульском соборе Святого Георгия. Визит в район Фанар, где расположен Константинопольский патриархат, состоялся на следующий день после переговоров с президентом Турции.

Украинский лидер поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея "за духовную поддержку Украины и украинцев, за молитвы ради мира".

В офисе президента сообщили, что на встрече с "первым по чести" иерархом мирового православия обсуждались депортация детей и "Формула мира"