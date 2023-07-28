США: Китай отправляет в Россию товары двойного назначения

Пекин "вероятно" предоставил Москве ключевые технологии двойного назначения, включая беспилотники и детали истребителей, которые она использует для ведения войны в Украине, считают в американской разведке.

Американская разведка считает, что Китай, вероятно, снабжает российскую армию в Украине.

В новом докладе утверждается, что Пекин "становится всё более важной опорой России в её военных действиях и, вероятно, поставляет Москве ключевые технологии и оборудование двойного назначения, используемые в Украине".

В числе товаров, поставляемых Китаем, — навигационное оборудование, антирадары и детали для истребителей.

Доклад, опубликованный в четверг, чреват эскалацией напряженности в отношениях с Вашингтоном, который ранее предостерегал Пекин от помощи Москве.

Позиция Китая в отношении войны в Украине неоднозначна: Пекин не осуждает российское вторжение и повторяет многие антизападные заявления Москвы, но в то же время подчеркивает территориальную целостность Украины и предлагает мирный план.

КНР в свою очередь отрицает, что направляет России военную помощь.

В опубликованном в четверг докладе также утверждается, что Китай помог России обойти западные санкции, став "еще более важным экономическим партнером" для Москвы после начала войны в феврале 2022 года.

В частности, Пекин получил больше российских энергоносителей, включая нефть и газ, которые ранее покупались в Европе. В докладе отмечается, что в 2022 году Россия экспортировала в Китай вдвое больше сжиженного нефтяного газа, чем в 2021 году.

При этом доходы от продажи нефти и газа являются важнейшим источником финансирования войны России в Украине.

Некоторые продажи энергоносителей в Европу прекратились из-за санкций, хотя Global Witness утверждает, что французский энергетический гигант Total по-прежнему закупает большие объемы российского сжиженного природного газа.

Несмотря на то, что Китай уже давно поставляет российским вооруженным силам нелетальную помощь, такую как обмундирование, в американском докладе говорится, что теперь он предоставил Москве беспилотники и запчасти к ним.

В июне научный сотрудник отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона Джейд Макглинн заявила в интервью Euronews, что Москва использует беспилотники и ракеты для "террористических бомбардировок" мирных жителей Украины, стремясь ослабить их стойкость.

В апреле президент России Владимир Путин и министр обороны Китая Ли Шанфу встретились в Москве, чтобы обсудить вопросы военного сотрудничества, которое они охарактеризовали как "безграничное" партнерство.

В ходе встречи Путин заявил, что военные России и Китая регулярно обмениваются информацией, сотрудничают по военно-техническим вопросам, а также проводят совместные учения в Европе и на Дальнем Востоке.