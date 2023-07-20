Совместные учения Китая и РФ в Японском море

Euronews

Военные маневры пройдут с 20 по 23 июля. Военно-морской флот КНР превосходит российский по размеру и техническим возможностям.

В Японском море начались совместные российско-китайские военные учения. Маневры проходят на фоне отказа Пекина от восстановления военных связей с Вашингтоном.

С начала войны в Украине Китай и РФ уже провели несколько учений, на этот раз в них принимают участие более 10 кораблей и свыше 30 летательных аппаратов морской авиации.

Тема совместных учений, организованных с 20 по 23 июля — "Обеспечение безопасности стратегических морских путей".

Китай обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом по количеству корпусов и значительно превосходит российский флот как по размерам, так и по техническим возможностям.

Минобороны РФ заявило, что в ходе совместных практических действий "будут отрабатываться противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб".