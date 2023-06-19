Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Китая

Euronews

В ходе визита в Пекин Энтони Блинкен провел переговоры с официальными лицами КНР. Блинкен стал первым американским дипломатом такого уровня, посетившим Китай за последние пять лет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Китай провел переговоры в закрытом формате с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Ван И. Блинкен стал первым американским дипломатом такого уровня, посетившим КНР за последние пять лет.

В воскресенье Блинкен встретился со своим китайским коллегой Цинь Ганом. Переговоры были названы "откровенными", "содержательными" и конструктивными".

Блинкен подчеркнул значимость необходимость поддержания "открытых каналов связи" для ответственного выстраивания отношений с Пекином.

Цинь заявил, что Пекин привержен построению стабильных и предсказуемых отношений между правительствами двух стран.

Вашингтон и Пекин расходятся по целому ряду вопросов: от торговли и технологий до региональной безопасности. Так в МИД КНР охарактеризовали проблему Тайваня как наиболее серьезную угрозу китайско-американским отношениям. В Вашингтоне обеспокоены отказом Пекина осудить Россию за ее вторжение в Украину.

Переговоры Блинкена с представителями правительства КНР призваны снизить напряженность между странами , которая усилилась после инцидента со сбитым в американском воздушном пространстве китайским аэростатом.