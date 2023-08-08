Экспорт Китая значительно сократился впервые за три года

Продажи китайской продукции на внешние рынки в прошлом месяце упали на 14,5% в годовом исчислении. Это обусловлено ослаблением глобального спроса и спадом внутреннего роста.

В Китае в прошлом месяце произошло самое значительное падение экспорта с июля 2020 г. Вторая экономика мира сталкивается с вялым глобальным спросом и замедлением внутреннего роста.

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Продажи китайской продукции на внешние рынки в прошлом месяце упали на 14,5% в годовом исчислении, сократившись третий месяц подряд, согласно данным, опубликованным таможенным управлением Китая в долларовом эквиваленте.

Это падение стало самым значительным с февраля 2020 года (17,2%), когда китайская экономика остановилась в первые недели пандемии COVID-19.

Поставки в США упали на 23,1%, в страны Евросоюза - на 20,6%, в государства АСЕАН - на 21,4%.

За исключением кратковременного подъема в марте-апреле, экспорт из Китая постоянно снижается с октября 2022 года.

Угроза рецессии в США и Европе в сочетании с высокой инфляцией способствовали ослаблению международного спроса на китайскую продукцию в последние месяцы.