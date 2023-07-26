Попытка госпереворота в Нигере

Euronews

Главу государства удерживают члены президентской гвардии. Пока неясно, что послужило причиной напряженности.

Президент Нигера Мохамед Базум был задержан в Ниамее президентской гвардией после неудачных "переговоров", и армия предъявила гвардии "ультиматум", сообщил агентству AFP источник, близкий к президенту.

Ранее в твиттере канцелярии президента было опубликовано сообщение, в котором говорится, что "армия и национальная гвардия готовы атаковать тех бойцов президентской гвардии, которые поддались эмоциям", если "эти люди не одумаются".

Пока неясно, что послужило причиной напряженности. Утром в среду военные окружили окружили дворец президента, солдаты президентской гвардии заблокировали как офис Базума, так и его резиденцию, затем оцепление было снято.

Базум был избран президентом два года назад в результате первой в истории Нигера мирной демократической передачи власти. После провозглашения независимости от Франции в 1960 году в этой западноафриканской стране произошло четыре переворота, и Базум предотвратил попытку переворота за несколько дней до того, как был приведен к присяге.

Базум считается близким союзником Франции.

Правительство Базума сталкивается с беспрецедентными угрозами со стороны экстремистов, связанных с "Аль-Каидой" и группировкой "Исламское государство" на западе страны, а также с ухудшением безопасности и политической ситуации в регионе. В соседних Мали и Буркина-Фасо с 2020 года произошло четыре переворота, и обе страны захвачены экстремистами.