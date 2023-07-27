Переворот в Нигере: сотни сторонников путчистов вышли на митинг

Euronews

В Нигере продолжается государственный переворот. Сотни сторонников путчистов вышли на улицы Ниамея, призывая Россию вмешаться в происходящее.

Мятежные военные, взявшие в плен президента Нигера, похоже, укрепляют контроль над страной. Сотни их сторонников вышли на улицы Ниамея: они осудили Францию и Запад в целом и призвали Россию вмешаться в происходящее.

Утром в четверг избранный президент Нигера Мохамед Базум был задержан и заперт у себя в резиденции офицерами своей же гвардии, назвавшими себя "национальным советом спасения родины". Мятежников поддержало высшее руководство армии. В стране закрыли границы, ввели комендантский час, отменили конституцию и приостановили действие демократических институтов.

Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал немедленно отпустить президента на свободу.

"Он напомнил о полной поддержке ЕС и нашей убежденности в том, что Нигер является важнейшим партнером Европейского Союза в Сахеле, дестабилизация которого не отвечает интересам ни страны, ни региона, ни других стран", — подчеркнула представитель внешнеполитической службы Европейского союза Набила Массрали.

Нигер — один из главных союзников западных стран в турбулентном регионе Сахель, где активно действуют джихадисты из террористических "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Отпустить Мохамеда Базума также призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Организация временно прекратила в стране гуманитарную работу.

Президент соседнего Бенина Патрис Талон отправился в Ниамей на переговоры.