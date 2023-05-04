В Португалии церковь признала вину за растление детей. Слово - жертвам!

В очередном выпуске программы "Очевидец" мы предлагаем послушать свидетельства португальцев, в юном возрасте переживших надругательства со стороны священников. После недавней публикация итогов независимого расследования Церковь принесла им извинения. Речь идет о тысячах пострадавших.

"Мы обращаемся к тем, кто пережил сексуальное насилие в Церкви, с глубокой, искренней и смиренной просьбой о прощении!" - эти слова Жозе Орнеласа Карвалью, глава Конференции епископов Португалии, произнес 20 апреля на мессе в Фатиме, одном из важнейших для католиков месте.

Месса покаяния состоялась через два месяца после публикации доклада независимой комиссии, в котором говорится, что с 1950 года около 5 тысяч детей подверглись насилию со стороны католического духовенства.

Показания "без стыда и купюр"

70-летний Антониу - среди тех, кто дал показания, не скрывая лица и называя вещи своими именами. Его, ученика нескольких религиозных заведений, насиловали в возрасте 10-12 лет.

Рассказывая об испытаниях, он вспоминает, что однажды священник велел ему пойти на исповедь перед мессой после того, как надругался над ним: "Грешником был я, - говорит Антониу. - Лицемерие в католической церкви слишком велико. Сегодня я говорю о пережитом повсюду, без стыда, смело. Нам должно быть присуще мужество, ну а стыдятся пусть они!"

После публикации доклада несколько представителей духовенства попали под следствие и были временно отстранены от должности. Однако некоторые продолжают исполнять свои обязанности.

Предотвратить новые преступления

Филипа, 43 года, также дала показания комиссии. В 17 лет она подверглась надругательству: ее, будущую монахиню, священник изнасиловал во время исповеди. Женщина решилась говорить, чтобы предотвратить новые преступления.

"На мою жалобу в Ватикане сказали, что дело закрывается за давностью и что я - единственная известная жертва этого священника. То есть это не в счет, - рассказывает Филипа. – Тот священник по-прежнему служит. Я же впала в депрессию, пыталась покончить с собой".

Филипа основала ассоциацию Coração Silenciado, чтобы помочь тем, кто не решается прервать молчание.

На видео выше вы можете посмотреть полный выпуск программы Euronews Witness.