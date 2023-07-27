Социолога Бориса Кагарлицкого обвинили в "оправдании терроризма" и отправили под стражу

Учёному грозит до 7 лет тюрьмы за публикации в Телеграме, в которых он рассуждал о подрыве Крымского моста. Кагарлицкого вывезли из Москвы и отправили в СИЗО в Сыктывкаре.

В России возбуждено уголовное дело против известного социолога, преподавателя Шанинки и главного редактора левого онлайн-журнала "Рабкор" Бориса Кагарлицкого.

Его обвиняют в "оправдании терроризма" (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) из-за постов в Телеграме о подрыве Крымского моста осенью прошлого года. В одном из них, он, в частности, писал, что "с военной точки зрения" смысл атаки "более или менее понятен": "будут проблемы со снабжением" российcкой армии.

Издание Север.Реалии сообщает, что Кагарлицкого задержали в Москве, а затем этапировали в Сыктывкар, где суд отправил его в СИЗО на 2 месяца. Расследование ведёт управление ФСБ по Республике Коми. Какое отношение дело имеет к этому региону, неизвестно.

"В своей деятельности Б.Ю. Кагарлицкий никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений – попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство", – заявил его адвокат Сергей Ерохов (цитата по SOTA).

Исследователю и крайне левому интеллектуалу может грозить до 7 лет лишения свободы.

В мая прошлого года Минюст также внёс Бориса Кагарлицкого в список "иноагентов", социолог оспаривал это в суде.

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