По всему миру прошли акции в поддержку Навального

Euronews

Акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального в его день рождения прошли в разных городах мира

Сотни демонстрантов в разных городах мира выразили поддержку заключенному в тюрьму критику Кремля Алексею Навальному по случаю его 47-го дня рождения. Главным посланием митингующих в Берлине стал призыв к его освобождению.

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального:"Мы проводим эти митинги по всему миру, чтобы привлечь как можно больше внимания к его делу в целом. Очень важно, чтобы люди продолжали следить за ним, потому что именно это обеспечивает его безопасность".

Раисаа Обох, демонстрант: "Во-первых, я желаю ему свободы. Во-вторых, я желаю ему много-много сил".

На родине Навального такие протесты запрещены. По данным правозащитников, в воскресенье полиция задержала на акциях солидарности с политиком в российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург, более 100 человек.

Навальный отбыл два года из девятилетнего срока заключения за мошенничество и неуважение к суду. Эти обвинения, по его словам, были сфабрикованы, чтобы наказать его за работу по разоблачению коррупции среди чиновников и организацию антикремлевских протестов.

Теперь Навальному предстоит новое судебное разбирательство по обвинению в экстремизме, из-за которого его могут оставить в тюрьме на десятилетия.