Российских школьников научат управлять беспилотниками

С 1 сентября на уроках ОБЖ детей будут обучать конструированию и пилотированию БПЛА. Инициатором нововведения стал лично Владимир Путин.

С начала нового учебного года российские школьники будут учиться управлять беспилотными летательными аппаратами.

По словам зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артёма Шейкина, занятия будут проводиться в рамках курса начальной военной подготовки на уроках ОБЖ ("Основы безопасности жизнедеятельности"). Как пишут российские СМИ, многие школы ещё с весны ведут закупку необходимого оборудования.

Также известно, что учеников 10 и 11 класса научат обращению с автоматами и ручными гранатами.

Эти планы официально одобрило Минобороны и Минпросвещения РФ.

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов сообщил, что программа предполагает изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника".

Инициатива об обучении школьников управлению дронами исходила лично от президента России Владимира Путина.

Беспилотники активно участвуют в боевых действиях в Украине. главным образом, их используют для выявления позиций противника и нанесении авиаударов.

Наиболее часто применяемые на поле боя - турецкие Bayraktar TB2, американские Switchblade 300 и 600, иранские Shahed 136.

Министерство обороны Великобритании инициативу попыткой навязать детям "милитаризованный патриотизм".

"То, что Россия вновь стала уделять особое внимание обучению детей военному делу, в значительной степени является попыткой воспитать культуру милитаризованного патриотизма", - говорится в заявлении ведомства.