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Российских школьников научат управлять беспилотниками

Украинский солдат запускает беспилотник в районе наиболее тяжелых боев с российскими оккупантами в Бахмуте, Донецкая область, Украина, среда, 15 марта 2023 г.
Украинский солдат запускает беспилотник в районе наиболее тяжелых боев с российскими оккупантами в Бахмуте, Донецкая область, Украина, среда, 15 марта 2023 г. Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
 Sudesh Baniya

С 1 сентября на уроках ОБЖ детей будут обучать конструированию и пилотированию БПЛА. Инициатором нововведения стал лично Владимир Путин.

С начала нового учебного года российские школьники будут учиться управлять беспилотными летательными аппаратами.

По словам зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артёма Шейкина, занятия будут проводиться в рамках курса  начальной военной подготовки на уроках ОБЖ ("Основы безопасности жизнедеятельности"). Как пишут российские СМИ, многие школы ещё с весны ведут закупку необходимого оборудования.

Также известно, что учеников 10 и 11 класса научат обращению с автоматами и ручными гранатами. 

Эти планы официально одобрило Минобороны и Минпросвещения РФ. 

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов сообщил, что программа предполагает изучение "видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника".

Инициатива об обучении школьников управлению дронами исходила лично от президента России Владимира Путина

Беспилотники активно участвуют в боевых действиях в Украине. главным образом, их используют для выявления позиций противника и нанесении авиаударов. 

Наиболее часто применяемые на поле боя - турецкие Bayraktar TB2, американские Switchblade 300 и 600, иранские Shahed 136.

Министерство обороны Великобритании инициативу попыткой навязать детям "милитаризованный патриотизм".

"То, что Россия вновь стала уделять особое внимание обучению детей военному делу, в значительной степени является попыткой воспитать культуру милитаризованного патриотизма", - говорится в заявлении ведомства.

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