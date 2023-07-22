Игорь Стрелков-Гиркин арестован на два месяца

Мещанский суд Москвы 21 июля отправил в СИЗО на два месяца Игоря Стрелкова-Гиркина. Одного из бывших лидеров донецких сепаратистов, полковника запаса ФСБ обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По этим обвинениям ему грозит до пяти лет лишения свободы.

После полномасштабного вторжения России в Украину он активно критиковал российскую армию, власть и лично президента Владимира Путина. В одном из своих последних перед задержанием постов в Telegram он называл его "ничтожеством" и "трусливым бездарем".

При этом Стрелков-Гиркин был активным сторонником войны в Украины и призывал к массовой мобилизации.

Стрелков-Гиркин утверждал, что именно он "нажал спусковой крючок войны" в 2014 году. В 2014 году он возглавлял отряд сепаратистов при аннексии Крыма, в том же году он несколько месяцев командовал войсками самопровозглашенной ДНР.

После крушения малазийского "Боинга" в Донецкой области в июле 2014 года, когда погибли 298 человек, в паблике Стрелкова во "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой боевики брали на себя ответственность за "птичкопад". Позже ее удалили. Суд в Гааге заочно приговорил Стрелкова к пожизненному сроку по делу об этой авиакатастрофе.