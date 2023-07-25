"Неприемлемым" назвал Владимир Зеленский возможное продление ограничений на экспорт украинского зерна в ЕС, как того требуют пять соседних с Украиной стран для защиты своих фермеров. США и мировое сообщество призывают РФ вернуться к Черноморской зерновой инициативе.
Президент Украины выразил надежду, что "европейская сторона выполнит свои обязательства", когда 15 сентября истечет срок действия нынешних ограничений. В минувшую среду Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния объявили о подписании совместного заявления с просьбой к Брюсселю продлить эмбарго на импорт украинского зерна в их страны до конца года.
Столкнувшись с наплывом украинской сельскохозяйственной продукции после отмены Евросоюзом таможенных пошлин в мае 2022-го, соседи Украины в середине апреля в одностороннем порядке запретили импорт, чтобы предотвратить перенасыщение своих элеваторов и обвал цен на местном рынке.
После прекращения на прошлой неделе действия международного экспортного соглашения по Черному морю и последовавшими за тем авиаударами по портовой инфраструктуре в Одесской области, цены на пшеницу взлетели по обе стороны Атлантики.
На нью-йоркской фондовой бирже цена на озимую пшеницу (SRW) с поставкой в сентябре выросла на 8,6%, что является самым высоким показателем за последние пять месяцев. На европейском рынке цена на пшеницу того же срока созревания выросла на 7,07% (самый высокий показатель за четыре месяца).
США призвали РФ прекратить нападения на цепочки поставок и вернуться к зерновой инициативе в Черном море. Российская армия в понедельник рано утром нанесла удар с беспилотников по портовой инфраструктуре на реке Дунай на юге Украины, ранив семь человек и разрушив зерновой ангар и склад для хранения других грузов, сообщили украинские власти. Это произошло после того, как российские власти обвинили Украину в нанесении удара по Москве с помощью беспилотников, один из которых упал недалеко от главного штаба Министерства обороны, а другой поразил офисное здание на юге Москвы, разрушив несколько верхних этажей.
Генеральный секретарь ООН, выступая в Риме на открытии трехдневного продовольственного саммита, также призвал Россию возобновить заключенную при международном посредничестве сделку по отгрузке зерна из черноморских портов Украины, заявив, что в противном случае "наиболее уязвимые слои населения заплатят самую высокую цену".
С понедельника, когда Москва вышла из сделки, цены на пшеницу выросли более чем на 14%, а на кукурузу - более чем на 10%.