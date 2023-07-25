Euronews

"Неприемлемым" назвал Владимир Зеленский возможное продление ограничений на экспорт украинского зерна в ЕС, как того требуют пять соседних с Украиной стран для защиты своих фермеров. США и мировое сообщество призывают РФ вернуться к Черноморской зерновой инициативе.

Президент Украины выразил надежду, что "европейская сторона выполнит свои обязательства", когда 15 сентября истечет срок действия нынешних ограничений. В минувшую среду Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния объявили о подписании совместного заявления с просьбой к Брюсселю продлить эмбарго на импорт украинского зерна в их страны до конца года.

Столкнувшись с наплывом украинской сельскохозяйственной продукции после отмены Евросоюзом таможенных пошлин в мае 2022-го, соседи Украины в середине апреля в одностороннем порядке запретили импорт, чтобы предотвратить перенасыщение своих элеваторов и обвал цен на местном рынке.

Любое расширение ограничений является абсолютно неприемлемым и откровенно неевропейским. У Европы есть институциональные возможности действовать более рационально, нежели закрывать границу для того или иного товара. Мы активно работаем со всеми, чтобы найти решение, которое соответствовало бы духу Европы Владимир Зеленский президент Украины

После прекращения на прошлой неделе действия международного экспортного соглашения по Черному морю и последовавшими за тем авиаударами по портовой инфраструктуре в Одесской области, цены на пшеницу взлетели по обе стороны Атлантики.

На нью-йоркской фондовой бирже цена на озимую пшеницу (SRW) с поставкой в сентябре выросла на 8,6%, что является самым высоким показателем за последние пять месяцев. На европейском рынке цена на пшеницу того же срока созревания выросла на 7,07% (самый высокий показатель за четыре месяца).

США призвали РФ прекратить нападения на цепочки поставок и вернуться к зерновой инициативе в Черном море. Российская армия в понедельник рано утром нанесла удар с беспилотников по портовой инфраструктуре на реке Дунай на юге Украины, ранив семь человек и разрушив зерновой ангар и склад для хранения других грузов, сообщили украинские власти. Это произошло после того, как российские власти обвинили Украину в нанесении удара по Москве с помощью беспилотников, один из которых упал недалеко от главного штаба Министерства обороны, а другой поразил офисное здание на юге Москвы, разрушив несколько верхних этажей.

Действия Кремля, в том числе приостановка его участия в Черноморской зерновой инициативе, привели к серьезной волатильности цен на продовольствие, от которой больше всего пострадают бедные и труднодоступные регионы мира. Мы призываем Россию прекратить считать мишенями цепочки поставок продовольствия и немедленно вернуться к участию в Черноморской зерновой инициативе Карин-Жан Пьер пресс-секретарь Белого дома

Генеральный секретарь ООН, выступая в Риме на открытии трехдневного продовольственного саммита, также призвал Россию возобновить заключенную при международном посредничестве сделку по отгрузке зерна из черноморских портов Украины, заявив, что в противном случае "наиболее уязвимые слои населения заплатят самую высокую цену".

С понедельника, когда Москва вышла из сделки, цены на пшеницу выросли более чем на 14%, а на кукурузу - более чем на 10%.