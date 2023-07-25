Растёт число жертв природных пожаров в Алжире

Счёт погибшим от огня и дыма в приморских районах идёт уже на десятки. Власти сообщают о подозреваемых в поджогах.

Официальное число жертв природных пожаров в Алжире достигло 34. Две трети погибших обнаружены в районе города Беджая, среди них - военнослужащие, которые оказались в огненной ловушке во время эвакуации жителей опасных районов.

Десятки природных пожаров бушуют в шести регионах Алжира. Ситуация осложняется волнами жары с температурами воздуха около 50 градусов и сильным ветром, который быстро распространяет огонь между населёнными пунктами на побережье. Сообщается и о поджогах: 14 подозреваемых задержаны только в вилайете Беджая.