Италия: жертвы пожаров и ураганов

В то время, как Сицилия и южные регионы Апеннин борются с пожарами, на севере власти призывают ввести чрезвычайное положение из-за разрушительных ураганов. По всей стране погибли по меньшей мере 5 человек.

"Один из самых сложных дней за последние десятилетия" – так министр гражданской обороны Италии охарактеризовал смертоносные пожары на юге страны и ураганы на севере Апеннин.

На Сицилии жертвами пожаров, вспыхнувших в начале недели на фоне сильного ветра и палящей жары, стали уже несколько человек.

В Чинизи, недалеко от аэропорта Палермо, пожарные обнаружили в одном из домов обгоревшие тела пожилой пары. Среди погибших также 88-летняя женщина, которая вызвала скорую из-за проблем со здоровьем, но врачи не успели до неё добраться.

Международный аэропорт Фальконе Борселлино приостановил работу на несколько часов, в настоящее время разрешено ограниченное количество вылетающих рейсов. Для прибывающих рейсов ведётся мониторинг погодных условий.

Двое лесничих находятся в Гражданском госпитале Палермо с ожогами первой и третьей степеней.

На восточной части острова ведётся эвакуация многочисленных вилл в окрестностях города Таормина.

Пламя бушует и на материковой части Италии. Больше всего пострадала провинция Реджо-ди-Калабрия, где сообщается об одной жертв. Не удалось эвакуировать 98-летнего мужчину, прикованного к постели, пламя подступило к его загородному дому.

Горит пляжная зона Сан-Катальдо, Лечче, регион Апулия, а из отелей в Виесте эвакуировано около 2 тысяч человек.

В то время как юг Италии горит и задыхается от дыма, на север страны обрушились сильные ураганы с градом и проливными дождями.

В провинции Брешиа погибла 16-летняя девочка, на её палатку в летнем лагере упало дерево.

Власти пяти регионов призывают ввести режим чрезвычайного положения в надежде, что Рим возместит им ущерб от удара стихии, который оценивается в сотни миллионов евро.