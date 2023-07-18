ООН: "Жизнь в Украине – сущий ад"

В докладе ООН говорится, что в охваченной войной Украине побит печальный рекорд по числу убитых и искалеченных детей, а также количеству нападений на школы и больницы. Россия и Запад обменялись упрёками в связи с отказом Москвы продлевать соглашение об экспорте зерна.

"Жизнь в Украине остаётся сущим адом спустя более 500 дней с начала полномасштабного российского вторжения", – эти слова на заседании Совбеза ООН произнесла заместитель генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло, отметив, что обстрелам подвергается вся территория страны, и безопасных мест в Украине просто не осталось.

Представитель организации также представила данные Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о гибели 9 287 мирных жителей с начала войны. Это лишь задокументированные случаи, реальное число жертв намного выше.

УВКПЧ зафиксировало ужасающие факты нарушений прав человека, включая произвольное лишение жизни, произвольные задержания и похищения с применением насилия, пытки и жестокое обращение, а также сексуальное насилие в условиях войны. Розмари Дикарло заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства

Комментируя выход России и зерновой сделки Дикарло вновь процитировала Антониу Гуттериша, назвавшего решение Москвы "ударом по самым нуждающимся по всему миру".

"Сегодня Россия, совершив очередной акт жестокости, приостановила своё участие в Черноморской зерновой инициативе. Это соглашение обеспечило стабильность на мировых рынках и снизило цены на продовольствие для всех", – заявила Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН.

Российский представитель, Дмитрий Полянский, вновь обвинил Киев в совершении "террористических атак" – так в Кремле охарактеризовали второй за год подрыв Крымского моста. Он также посоветовал ЕС "скупать дешёвое и некачественное" украинское зерно, вывозить его через сухопутные коридоры и направлять в бедные страны.

"Российская Федерация будет готова рассмотреть вопрос о возобновлении соглашения только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений западных столиц", – добавил Полянский.

Украина и Россия – крупнейшие экспортёры зерна и других продуктов питания, и любые перебои с поставками из этих стран могут привести к росту цен на продовольствие в глобальном масштабе.

Как пишет Reuters, продолжение поставок украинского зерна через Босфор будет зависеть от позиции страховщиков. "Ключевой вопрос заключается в том, будет ли Россия минировать зону, что фактически приведет к прекращению любого вида страхового покрытия", – заявил один из источников агентства.

За год в рамках зерновой сделки на мировые рынки поступило 33 млн тонн сельхозпродукции.