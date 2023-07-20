Николаев, Одесса, Крым: жертвы ночных обстрелов

Южные регионы Украины вновь подверглись мощной атаке дронов-камикадзе и ракет. По одному погибшему в Николаеве и Одессе. Администрация аннексированного Крыма сообщила об убитом ребёнке.

Третью ночь подряд российские войска наносят массированные удары по Одесской и Николаевской областям, откуда осуществляется экспорт украинского зерна. Аннексированный Крым вновь атаковали беспилотники.

По сообщению местных властей, в Николаеве, где загорелся трёхэтажный жилой дом, пострадали по меньшей мере 19 человек, в том числе пятеро детей. За медицинской помощью обратились восемь человек, госпитализированы двое доставлены в больницы.

Ранее глава региона Виталий Ким заявил, что в результате удара по городу есть жертвы, уточнённых данных чиновник не привёл.

Суспільне со ссылкой на заместителя николаевского городского головы Анатолия Петрова подтверждает информацию об одном погибшем. По его словам спасатели пытаются достать тело мужчины из-под завалов.

На месте "прилёта" образовалась огромная воронка, спасатели разбирают завалы. Повреждены как минимум 15 гаражей.

Ситуация в Одессе

Сильные взрывы были слышны в Одессе. Разрушено административное здание, взрывной волной повреждено ещё несколько домов.

Как пишет глава региона Олег Кипер, под завалами найдено тело погибшего 2002 года рождения. Четверо пострадали, среди них один ребёнок.

Площадь возгорания, по сообщениям, составляла 300 м².

В области были попадания в складские помещения одного из предприятий.

Помимо гражданских объектов, целями россиян на юге страны также стали порты, причалы и торговые сети. Как утверждают, что целями россиян на юге страны также стали порты, причалы и торговые сети. По украинским городам были выпущены дроны "Шахед" и ракеты различного базирования, включая "Ониксы", "Х-22" и "Калибры". Применялись, в частности, береговые ракетные комплексы и стратегическая авиация.

Крым: 1 жертва ночной атаки

Руководитель аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил о гибели девочки-подростка в результате атаки беспилотника на северо-западе полуострова. По его словам, повреждены четыре административных здания.

Накануне Москва заявила, что с 20 июля будет считать все суда, следующие в украинские порты, независимо от флага, потенциальными перевозчиками военных грузов.

На одном из совещаний в Кремле Владимир Путин выдвинул условия для возобновления зерновой сделки: "_Первое – вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе _– должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идёт об их незамедлительном подключении к международной банковской системы расчетов SWIFT".

"Нам нужны не какие-то обещания на этот счёт и какие-то идеи, нам нужно выполнение этих условий", – добавил президент РФ.