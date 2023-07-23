Российская ракетная атака на Одессу: поврежден Спасо-Преображенский собор

В результате российской ракетной атаки на Одессу погиб один человек, ранены 19, серьезно поврежден крупнейший православный храм города - Спасо-Преображенский собор.

В результате российской ракетной атаки на Одессу известно о 19 раненых и одном погибшем, заявил председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных, домов. В результате попадания ракеты серьезные повреждения получил крупнейший православный храм города - Спасо-Преображенский собор.

В оперкомандовании "Юг" сообщили, что новый удар по Одесской области включал атаку по меньшей мере 5-ю видами ракет: "Калибры", "Ониксы+", Х-22, Искандер-К, а также баллистические Искандер-М. Силами ПВО значительная часть ракет была уничтожена.