Израильские протестующие идут маршем на Иерусалим

Антиправительственные демонстранты намерены дойти до Кнессета к полудню пятницы. В воскресенье там состоится решающее голосование по одному из ключевых пунктов судебной реформы Биньямина Нетаньяху.

Протесты в Израиле, которые продолжаются уже 7 месяцев, вступают в новую фазу: после разгона очередной многотысячной демонстрации в Тель-Авиве и короткой ночёвки активистов в парке Ариэля Шарона недовольные планами Биньямина Нетаньяху реформировать судебную двинулись маршем на Иерусалим.

Участники похода намерены занять позиции перед Кнессетом до того, как парламентарии приступят к решающему голосованию по одному из знаковых пунктов реформы – отмены "илат ха-свирут" (עילת הסבירות) или "принципа разумности" или "принципа юридической несостоятельности", который позволял Верховному суду отменять решения правительства. В начале июля текст уже был утверждён в первом чтении.

Акцию инициировала одна из протестных лидеров, профессор Шикма Бреслер.

Вот что накануне говорили противники премьер-министра:

"Я считаю, что все возможности внутри Израиля исчерпаны. Сейчас мы ищем поддержки со стороны международного сообщества, для разрешения кризиса все его участники должны сесть за стол переговоров".

"Мои родители так много работают, чтобы обеспечить нам комфортную жизнь, а потом приходят политики, которые могут в одну секунду лишить нас прав и сделать нашу жизнь труднее, отбросив страну на много лет назад".

Как пишет The New York Times, глава Белого дома, принимавший у себя президента Израиля Герцога, посоветовал Нетаньяху отозвать реформу "в отсутствии широкого консенсуса".

Во вторник демонстранты перекрывали дороги и занимали здания вокзалов, известно о задержании по меньшей мере 45 человек.