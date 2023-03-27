Нетаньяху "приостанавливает" проект судебной реформы

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Нетаньяху "приостанавливает" проект судебной реформыКомментарии
Euronews
- Авторское право AP Photo/Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отложит законопроект о пересмотре судебной системы до следующей сессии парламента, которая состоится через несколько недель.
"Я беру тайм-аут для диалога", - заявил он в вечернем обращении к нации.
В начале своей речи он провозгласил, что он "не намерен разрывать страну на части" и что он "сделает всё возможное для того, чтобы найти решение".
Вместе с тем Нетаньяху осудил "экстремистское меньшинство, готовое разделить наши народы".
После решения Нетаньяху председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил о прекращении в стране всеобщей забастовки.