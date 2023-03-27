Нетаньяху "приостанавливает" проект судебной реформы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отложит законопроект о пересмотре судебной системы до следующей сессии парламента, которая состоится через несколько недель.

"Я беру тайм-аут для диалога", - заявил он в вечернем обращении к нации.

В начале своей речи он провозгласил, что он "не намерен разрывать страну на части" и что он "сделает всё возможное для того, чтобы найти решение".

Вместе с тем Нетаньяху осудил "экстремистское меньшинство, готовое разделить наши народы".

После решения Нетаньяху председатель Всеобщей федерации труда Израиля "Гистадрут" Арнон Бар-Давид объявил о прекращении в стране всеобщей забастовки.