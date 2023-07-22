Зеленский и Эрдоган обсудили зерновую сделку

Euronews

В разговоре с Эрдоганом Зеленский назвал приоритетом разблокировку зернового коридора. ООН заявила, что прекращение зерновой сделки повлияет на глобальную продовольственную безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить перезапуск Черноморской инициативы для возобновления экспорта зерна.

Had a phone conversation with President of Türkiye @RTErdogan.



Thanked my colleague for the fruitful meeting in Istanbul on July 7 and 🇹🇷 principled position regarding 🇺🇦 @NATO membership.



We coordinated efforts to restore the operation of the Black Sea Grain Initiative. Due to… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2023

Зеленский заявил, что мир может оказаться на грани продовольственного кризиса после того, как Россия расторгла сделку, добавив, что в общей сложности 400 млн человек рискуют умереть от голода.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация будет добиваться возобновления зерновой сделки:

"Полученное в понедельник подтверждение выхода Российской Федерации из Черноморской инициативы всех нас очень разочаровало", - сказал Гриффитс.

А заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло выразила обеспокоенность недавними российскими атаками на украинские черноморские порты.

"Новая волна атак на украинские порты рискует иметь далеко идущие последствия для глобальной продовольственной безопасности, в частности, в развивающихся странах", - сказала ДиКарло.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Черноморский зерновой гуманитарный коридор использовался украинской стороной для организации "терактов" на Крымский мосту и в Севастополе.

Украинские СМИ цитирует Зеленского, сказавшего, что крымский мост имеет решающее значение с точки зрения логистики и должен быть нейтрализован из-за того, что Россия использует его для своих военных действий.

Украина заявила, что Россия теперь перешла к обстрелу зерновых терминалов в Одессе.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля, завив, что готова будет вернуться сразу же, как будут выполнены договоренности со стороны Запада. МИД РФ подчеркнул, что Москва тем не менее продолжит помогать голодающим странам.