Атака беспилотника на Крым

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Удар БПЛА пришёлся по складу боеприпасов в Крыму. В ВСУ подтвердили удары по нефтебазе и складу боеприпасов в аннексированном регионе

"Украина в субботу попыталась нанести удар беспилотником по Крымскому полуострову, произошла детонация на складе боеприпасов, принято решение начать эвакуацию". Об этом заявил назначенный Россией губернатор аннексированного региона Сергей Аксенов. Нападение привело к остановке четырех поездов дальнего следования - двух из Москвы и одного из Санкт-Петербурга, началась эвакуация. В целях безопасности с утра также было приостановлено автомобильное движение по мосту через Керченский пролив, соединящий полуостров с материком. Позже движение возобновилось.

В ВСУ подтвердили удары по нефтебазе и складу боеприпасов в аннексированном Крыму:

"Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии РФ во временно окупированном Октябрськом", — говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В телеграм-канале ведомства также опубликовали видео, на котором, как утверждается, показаны последствия удара.

Принимая онлайн-участие в 14-м ежегодном Аспенском форуме безопасности (Aspen Security Forum), президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что мост, соединяющий Крымский полуостров с Россией, "несет войну, а не мир" и поэтому является военной целью.

От взрывов на Крымском мосту в понедельник погибли двое мирных жителей. Была также выведена из строя часть автодорожного моста, который только недавно вернулся к полноценной работе после серьезных повреждений в результате другого нападения в октябре.