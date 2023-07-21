Фестиваль с политическим подтекстом

Euronews

"Настало время для мира" - под таким девизом проходит 32-й фестиваль Tusványos в румынской Трансильвании, на котором с речью выступит Виктор Орбан.

Принимает его у себя по традиции Летний свободный университет и студенческий лагерь Балваниози. Атмосфера здесь царит расслабленная, а разговоры ведутся серьёзные.

Студенты, активисты, эксперты в разных областях и известные политики обсуждают такие темы, как изменение климата, итоги саммита НАТО, пандемия, новый миропорядок, наконец, холодная война и война в Украине.

**Джеффри Каплан, старший научный сотрудник Дунайского института:

**_"Я не думаю, что это усилит процесс развязывания холодной войны, но точно ослабит одну из сторон - российскую. Почти так же, как Вьетнам ослабил Америку в 1-й холодной войне, и как вторжение в Афганистан в 80-х годах"._

У фестиваля есть богатая на события культурная программа: это литературные чтения, театральные постановки. А вечером на сцене выступают популярные музыкальные коллективы и исполнители.

Бори Петерфи певица, актриса:

"Я принадлежу к категории артистов, которых считают оппозиционными. Поэтому я удивилась, когда получила приглашение на фестиваль. Но если посмотреть список выступающих групп, то можно сделать вывод, что музыкальная часть фестиваля - что-то совершенно отдельное. Я люблю приезжать сюда, Трансильвания прекрасна. И мы здесь, чтобы творить музыку".

Рита Конья, корреспондент Euronews:

"32-й фестиваль Тушваньош завершится в воскресенье, впереди выступление премьер-министра Венгрии. Речи Виктора Орбана, произнесённые здесь, в основном были посвящены оценке текущей политической ситуации, стратегическим планам на будущее и новым вызовам. Ожидается, что в субботу он снова затронет эти темы".