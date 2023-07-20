Ирак высылает шведского посла из-за акции с сожжением Корана

Дипломатический кризис в отношениях между Швецией и Ираком усугубляется. Багдад выслал шведского посла. Решение принял лично премьер страны.

Ранее у здания иракского диппредставительства в Стокгольме планировалась акция по сожжению Корана. Это сделать собирался беженец из Ирака. В итоге жечь священную книгу он не стал, но повредил её, потоптавшись на ней.

Разрешение на проведение акции накануне дала столичная полиция.

В ответ иракские власти пригрозили разорвать дипломатические отношения со скандинавской страной. Они также лишили лицензии шведскую компанию Ericsson.

Чтобы выразить своё негодование, иракцы вышли на улицы Багдада протестовать. Начались беспорядки. Ночью демонстранты пытались взять штурмом здание шведского посольства и подожгли его. Никто из сотрудников, как сообщается, не пострадал. 20 манифестантов задержаны.

Акция по сожжению Корана в Швеции устраивалась дважды в этом году, что спровоцировало гнев мусульманского сообщества.