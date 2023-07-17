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Испания: сторонники Фейхоо ждут от него абсолютной победы

Предвыборная агитация за Альберто Нуньеса Фейхоо
Предвыборная агитация за Альберто Нуньеса Фейхоо Авторское право Euronews
 Jaime Velázquez

Лидер Народной партии Испании едет отдыхать на море перед выборами 23 июля, и эта поездка не обойдётся без агитации.

В небольшом приморском городке Буэу на Северо-Западе Испании в эти дни особенно много говорят о политике. Здесь ожидают прибытия лидера Народной партии Испании Альберто Нуньеса Фейхоо, которого называют самым опасным соперником Педро Санчеса в борьбе за пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах 23 июля. Фейхоо завсегдатай Буэу и здесь его хорошо знают, – уверяет совладелец ресторана La Estrella de Bueu Маноло Перес:

«Мы гордимся тем, что он приезжает в Буэу. Возможно, у вас сложилось бы иное впечатление, если бы вы увидели его по телевизору, но он совершенно не такой: он очень дружелюбный, очень открытый... Он добр ко всем».

Лидер консерваторов идёт на выборы непобежденным, завоевав четыре абсолютных большинства для своей партии в Галисии. Мы посетили редакцию Diario de Pontevedra, одной из влиятельных газет провинции, где Фейхоо начинал политическую карьеру. Директор Diario de Pontevedra Мигель Анхель Родригес рассказывает о политике:

«Это человек, от которого не надо ждать политических или управленческих излишеств. И именно эта твердость, я считаю, оказала наибольшее влияние на электорат Галисии».

Среди его главных достижений – сдерживание сепаратизма и ультраправой Vox. Благодаря этому Галисия стала единственным регионом в Испании, где партия Сантьяго Абаскаля не имеет представительства, – отмечает Родригес:

«Единственный инструмент, который ему известен и который позволяет сдерживать сдерживать враждебность, которую крайне правые могли бы привнести в правительство, — это именно центризм, приверженность центризму. Апелляция к абсолютному большинству — именно то, что он делал в Галисии. Это сработало в Галисии, но в Испании всё сложнее».

Как напоминает Родригес, в случае прихода к власти правительству Фейхоо придётся вводить меры экономии:

«Мы можем ожидать премьера, который абсолютно озабочен правилами расходования средств и долговыми вопросами. Он продвигал лозунг "добиваться большего с меньшими затратами" в Галисии, и я полагаю, что он попытается сделать то же самое в правительстве».

Воодушевленный своей победой на предвыборных дебатах над премьер-министром Педро Санчесом, Альберто Нуньес Фейхоо с удвоенным рвением пытается добиться необходимого большинства, чтобы править в одиночку. Но если данные опросов верны, лидеру Народной партии понадобится крайне правая Vox для формирования правительства.

Для человека, привыкшего к абсолютному большинству, одной из первых задач в качестве возможного премьер-министра Испании будет научиться делить власть.

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