Испания: сторонники Фейхоо ждут от него абсолютной победы

Jaime Velázquez

Лидер Народной партии Испании едет отдыхать на море перед выборами 23 июля, и эта поездка не обойдётся без агитации.

В небольшом приморском городке Буэу на Северо-Западе Испании в эти дни особенно много говорят о политике. Здесь ожидают прибытия лидера Народной партии Испании Альберто Нуньеса Фейхоо, которого называют самым опасным соперником Педро Санчеса в борьбе за пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах 23 июля. Фейхоо завсегдатай Буэу и здесь его хорошо знают, – уверяет совладелец ресторана La Estrella de Bueu Маноло Перес:

«Мы гордимся тем, что он приезжает в Буэу. Возможно, у вас сложилось бы иное впечатление, если бы вы увидели его по телевизору, но он совершенно не такой: он очень дружелюбный, очень открытый... Он добр ко всем».

Лидер консерваторов идёт на выборы непобежденным, завоевав четыре абсолютных большинства для своей партии в Галисии. Мы посетили редакцию Diario de Pontevedra, одной из влиятельных газет провинции, где Фейхоо начинал политическую карьеру. Директор Diario de Pontevedra Мигель Анхель Родригес рассказывает о политике:

«Это человек, от которого не надо ждать политических или управленческих излишеств. И именно эта твердость, я считаю, оказала наибольшее влияние на электорат Галисии».

Среди его главных достижений – сдерживание сепаратизма и ультраправой Vox. Благодаря этому Галисия стала единственным регионом в Испании, где партия Сантьяго Абаскаля не имеет представительства, – отмечает Родригес:

«Единственный инструмент, который ему известен и который позволяет сдерживать сдерживать враждебность, которую крайне правые могли бы привнести в правительство, — это именно центризм, приверженность центризму. Апелляция к абсолютному большинству — именно то, что он делал в Галисии. Это сработало в Галисии, но в Испании всё сложнее».

Как напоминает Родригес, в случае прихода к власти правительству Фейхоо придётся вводить меры экономии:

«Мы можем ожидать премьера, который абсолютно озабочен правилами расходования средств и долговыми вопросами. Он продвигал лозунг "добиваться большего с меньшими затратами" в Галисии, и я полагаю, что он попытается сделать то же самое в правительстве».

Воодушевленный своей победой на предвыборных дебатах над премьер-министром Педро Санчесом, Альберто Нуньес Фейхоо с удвоенным рвением пытается добиться необходимого большинства, чтобы править в одиночку. Но если данные опросов верны, лидеру Народной партии понадобится крайне правая Vox для формирования правительства.

Для человека, привыкшего к абсолютному большинству, одной из первых задач в качестве возможного премьер-министра Испании будет научиться делить власть.