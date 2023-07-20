Болгария хочет в Шенген до конца года

В ЕС пристально следят за усилиями балканской страны по сдерживанию нелегальной миграции и, похоже, готовы дать Болгарии "зелёный свет" на пути в Шенген.

ЕС помогает Болгарии укреплять безопасность внешних границ блока, на эти цели было дополнительно выделено 200 миллионов евро.

В Брюсселе считают, София может присоединиться к Шенгенскому соглашению до конца года.

Николай Русев, генеральный инспектор КПП "Капитан-Андреево": "Чтобы предотвратить въезд нелегалов, мы инспектируем все грузовики, которые следуют в Европу. Проверки осуществляются с помощью специальных газоанализаторов, измеряющих уровень С02 в прицепах. Мы также используем детектор сердцебиения".

Но правозащитники предупреждают о применении насилия на сухопутной границе между Турцией и Болгарией.

Хамид Хошсеир, координатор фонда "Миссия крылья": "Они задрали мне рубашку до шею и заставили лечь на землю. Меня стали избивать. Я ходил с палкой, которую использовал как трость. Они стали бить меня этой палкой, пока она не сломалась".

Власти отрицают, что мигрантов оттесняют насильственным путём.

Ивайло Тончев, глава регионального управления полиции: "Нет такой проблемы, как применение насилия по отношению к мигрантам. В случаях, когда мы применяем физическую силу или спецсредства, это делается в полном соответствии с законодательством нашей страны. С другой стороны, мы сталкиваемся с агрессивным поведением мигрантов. Отдельные группы забрасывают нас или наши автомобили камнями. Они делают это с турецкой территории".

В прошлом году погранслужба пресекла 164 000 попытокнезаконно попасть в ЕС. Это в три раза больше, чем в 2021 году