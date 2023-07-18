Хорватия: стало ли больше туристов после перехода на евро?

Zoltán Siposhegyi

Власти в Загребе рапортуют об успехах туристического сектора. На курортах Адриатики местные не наблюдают наплыва отдыхающих.

Улицы Трогира на побережье Адриатики заполнены отдыхающими. По последним данным Министерства туризма Хорватии, в этом году балканскую страну посетили более 9 миллионов человек. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И впервые доходы индустрии гостеприимства оказались выше, чем в 2019 году, до вспышки коронавируса.

Власти в Загребе уверены, что причина успеха проста: отсутствие границ и единая валюта. С 1 января бывшая югославская республика – полноправный участник Шенгенского соглашения и член еврозоны.

Вот что можно услышать на пристани: "С переходом на евро туристам стало проще. Если у них на родине тоже евро, не нужно больше искать обменники, проверять курс. Но для местных это большие перемены. Многие ещё не привыкли к новым ценам".

Инфляция в Хорватии достигла 13,5% в ноябре прошлого года, с тех пор она неуклонно снижается. По словам Томислава, продавца на местном рынке, введение евро не вызвало серьёзных проблем, несмотря на незначительный скачок цен в начале января.

"Цены растут уже несколько лет, так что в этом нет ничего особенного", – говорит он.

При этом Томислав не верит официальным цифрам о росте числа туристов, по крайней мере на рынке посетителей стало меньше.

С тех пор, как пограничные КПП были ликвидированы, всё больше венгров озеру Балатон предпочитают Адриатику.

"Всё дело в цене. В Хорватии мы нашли более дешёвое жилье, чем на родине", – говорит туристка из Венгрии.

Туристический сектор крайне важен для развития страны. Его вклад в ВВП Хорватии составляет 20%. Но пока чувствуется несоответствие между отчётами чиновников и настроениями в обществе.

Из Трогира передаёт корреспондент Euronews Золтан Шипошедь: "Мы слышим от простых хорватов, что из-за евро значительно подскочили цены, а туристов стало меньше. Тем не менее, люди настроены оптимистично. И не без оснований: в последние месяцы несколько европейских бюджетных авиакомпаний открыли новые рейсы на южное побережье Адриатики".