США: за выстрел ребёнка ответит мать

Дейжа Тейлор признала себя виновной в "преступной халатности". Её 6-летний сын ранил учителя из огнестрельного оружия.

Мать шестилетнего мальчика, устроившего стрельбу в начальной школе и ранившего учителя, во вторник признала себя виновной в "преступной халатности" и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.

РЕКЛАМА

Инцидент произошёл 6 января в штате Вирджиния.

Дейжа Тейлор легально владела самозарядным пистолетом, который её сын принёс на урок в своём рюкзаке. В школьных отчётах были записи о проблемах с поведением ребёнка – угрозах в адрес одноклассников и педагогов.

В рамках соглашения о признании вины прокуроры сняли с матери ученика отдельное обвинение в неосторожном хранении огнестрельного оружия. Теперь ей грозит тюремный срок до шести месяцев.

Слушание по вынесению приговора назначено на 27 октября. Осенью суд рассмотрит ещё одно дело против Тейлор – на этот раз об употреблении марихуаны при владении огнестрельным оружием.

События в начальной школе Ричнек в городе Ньюпорт-Ньюс стали 16-м случаем стрельбы в американских учебных заведениях с 1970 года, совершенных стрелками в возрасте до десяти лет.