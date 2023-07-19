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Парламент Таиланда не одобрил кандидатуру премьера

В Таиланде назревает политический кризис
В Таиланде назревает политический кризис Авторское право Sakchai Lalit/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

В стране назревает политический кризис из-за необходимости создания новой коалиции.

Парламент Таиланда не смог избрать нового премьер-министра во втором голосовании.  Депутаты и сенаторы Национальной ассамблеи вновь выступили против выдвижения на пост главы правительства кандидатуры лидера победившей на выборах оппозиционной левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата. В стране назревает политический кризис из-за необходимости создания новой коалиции, но "Движение вперед" ранее заявило, что не заинтересовано в создании правительственной коалиции с партиями, связанными с военными.

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