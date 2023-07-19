Стартует Чемпионат мира-2023 среди женщин

Новая Зеландия против Норвегии, Австралия против Ирландии - в четверг будут сыграны первые матчи Чемпионата мира по футболу среди женщин - 2023.

Чемпионат мира по футболу среди женщин - 2023 стартует в четверг в Австралии и Новой Зеландии.

В этом году турнир намного масштабнее, чем раньше: за трофей борются сборные 32 стран. Рост популярности турнира впечатляет, учитывая скромное начало в 1991 ом году, да и 10 лет в нём приняли участие лишь 16 команд.

Футболистки США стремятся третий раз подряд завоевать чемпионский титул, но им предстоит столкнуться с жёсткой конкуренцией. Австралийки во главе с форвардом "Челси" Сэм Керр будут играть на домашнем поле, да и ряд европейских команд представляют собой серьёзную угрозу амбициям американок.

Среди них - действуший чемпион Европы Англия, но сильным составом отличаются также сборные Германии и Нидерландов, а также Испании, чья звезда Алексия Путеллас вернулась на поле после серьёзной травмы.

В стартовых матчах Чемпионата Новая Зеландия встретится с Норвегией в Окленде, а Австралия сыграет с Ирландией в Сиднее.