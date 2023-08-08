Франция и Колумбия выходят в четвертьфинал

Футболистки Франции вышла в четвертьфинал женского Чемпионата мира, разгромив марокканок; колумбийки вырвали победу у Ямайки.

Сборная Франции вышла в четвертьфинал женского чемпионата мира после одержанной во вторник убедительной победы над Марокко со счетом 4:0. Кадидиату Диани, Кенза Дали и Ле Соммер блестяще выступили в Аделаиде. Товарищи по команде Венди Ренард в следующий раз сразятся с Австралией. Матч пройдёт в Брисбене в субботу.

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В другом матче колумбийские футболистки сохранили завидное самообладание, и в итоге вытеснили Ямайаку с минимальным отрывом. Победу в Мельбурне принёс гол Каталины Усме на 51-й минуте.

Колумбия впервые вышла в восьмёрку команд, которые продолжат путь к финалу чемпионата мира. В субботу они встретяся с командой Англии в Сиднее.