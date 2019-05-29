ЧМ по футболу среди женщин: 10 занятных фактов о женском футболе

Восьмой Кубок мира по футболу среди женщин пройдет этим летом на стадионах Франции. Чемпионат стартует в Париже 7 июня, когда в первом матче хозяева встретятся со сборной Южной Кореи. Мы собрали десять занятных фактов о женском футболе в преддверии большого старта.

Главный бомбардир

Главный бомбардир соревнований Кубка мира среди женщин - Марта из Бразилии (её полное имя - Марта Виейра да Силва), набравшая 15 очков.

Марта Виейра да Силва из бразилии - сильнейший бомбардир чемпионата. Reuters

У неё есть шанс улучшить свой результат во Франции, так как в возрасте 33 лет она всё ещё входит в состав сборной Бразилии.

Лучший гол чемпионата

Самым красивым голом был признан это оглушительный удар мексиканки Моники Окампо.

ФИФА провела голосование на своем веб-сайте, чтобы выяснить у болельщиков, какой гол, по их мнению, достоин войти в историю. На первом месте оказался длинный навес в "девятку" Моники Окампо в матче мексиканок против сборной Англии в 2011 году.

Первый официальный ЧМ среди женщин состоялся лишь в 1991 году

Несмотря на разговоры о женском чемпионате, которые велись с 1970-х гг, первый официальный Чемпионат мира по футболу по версии ФИФА среди женщин был организован лишь в 1991 году. Лавры победителей достались американкам.

Чемпионат прошёл в Китае, где 12 команд соревновались на глазах у внушительного числа болельщиков: в среднем все матчи посетили почти по 20 тысяч зрителей.

Женская сборная США - самая успешная в истории

Американки трижды завоёвывали Кубок мира - что отражает разительный контраст с мужской сборной США по футболу, которая в качестве своего лучшего трофея может похвастаться лишь третьим местом на первом Кубке мира среди мужчин в 1930 году.

Женская сборная США одерживала победы в 1991, 1999 и 2015 годах.

В этом году в ЧМ примут участие 24 команды

Это столько же, сколько приняли участие в Кубке мира 2015 года, который, в свою очередь, был расширен с 16 участников в 2011 году.

В мужском чемпионате с 1998 года соревнуются 32 команды.

Самой молодой футболистке Кубка мира среди женщин - всего 16 лет

Нигерийка Ифеаньи Чиеджин стала самой молодой спортсменкой, принявшей участие в ЧМ, когда в 1999 году она в составе сборной сыграла против команды КНДР: в день матча ей было всего 16 лет и 34 дня.

Средний уровень посещаемости матчей колеблется

Хотя средняя посещаемость последних двух Кубков мира в 2011 и 2015 годах была выше, чем на первом турнире, посещаемость колеблется уже в течение многих лет. Вот какой была средняя посещяемость игр на всех чемпионатах ФИФА:

Китай 1991 - 19.615

Швеция 1995 - 4.316

США 1999 - 37.319

США 2003 - 21.240

Китай 2007 - 37.218

Германия 2011 - 26.428

Канада 2015 - 26.029

Талисман ЧМ-2019 - наследница французского Футикса 98 года

ФИФА описывает талисман этого года как "юного французского цыплёнка", зовут малышку - Этти (Ettie).

Reuters

Этти - дочь или наследница Футикса, талисмана чемпионата мира по футболу среди мужчин, который состоялся во Франции в 1998 году.

Кубок мира 2015 года стал предметом судебного процесса о "войне за территорию"

Группа футболисток, игравших в финале последнего Кубка мира, подала в суд на ФИФА за решение проводить матчи на искусственном покрытии, что, по их мнению, небезопасно и не обеспечивает равных условий по сравнению с мужским чемпионатом, всегда проводится на траве.

ФИФА отвергла обвинение в дискриминации, а игроки в конце концов закрыли дело.

Видеопомощник арбитра возвращается

Система видео-ассистента арбитров (VAR), которую стала предметом повсеместных дебатов после её внедрения на Кубке мира среди мужчин прошлым летом, будет использоваться этим летом во Франции.