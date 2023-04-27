Ракетный обстрел Николаева: один погибший и 23 раненых

Euronews

В результате ракетного обстрела Николаева погиб один человек, 23 получили ранения, в том числе ребенок.

По словам украинских военных, ночью российские войска атаковали город четырьмя ракетами "Калибр", запущенными из акватории Черного моря.

При обстреле разрушен частный дом, существенные повреждения получили жилая многоэтажка и историческое здание.

Комментируя атаку на южный город, первую с нового года, президент Владимир Зеленский заявил, что "страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны - террор и уничтожение украинцев и всего украинского".