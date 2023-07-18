ООН: "Аномальная жара вызвана изменением климата"

Тепловая волна не спадает: Южная Европа переживает самую жаркую неделю в своей истории. Аномальная жара стоит также в Северной Азии и Северной Америке.

Южная Европа - под беспощадным ярким солнцем, которое слепит днем и оставляет память о себе душным зноем по ночам. В Испании столбики термометров уже утром поднялись выше 30 градусов по Цельсию, а в полдень - и выше 40. Тепловая волна держится уже который день.

"Это сложно, - жалуется одна из прохожих, - потому что ты не можешь защитить себя от жары. От холода укроешься, а в жару ничего не поделаешь".

Сразу несколько испанских регионов находятся в состоянии повышенной готовности к экстремальным температурам. Это аномальное явление вызвано отчасти климатическим феноменом Эль-Ниньо, но лишь отчасти.

Джон Нэрн, специалист по экстремальной погоде и климату, говорит:

"Глобальные температуры сейчас выше, чем были в прошлом, чем Эль-Ниньо в 1980-х годах. Таким образом, глобальная тенденция продолжает расти. Поэтому я не знаю, можем ли мы на самом деле говорить о "нормальности". Просто будет становиться всё теплее".

Италия в свою очередь переживает самую жаркую неделю в истории метеонаблюдений из-за антициклона "Харон". Красный уровень тепловой опасности объявлен в десятке городов Аппеннин, включая столицу Рим.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует новый температурный рекорд для Европы, который превысит 48,8 градусов по Цельсию, зафиксированные на Сицилии в 2021 году.

Но жара не ограничивается Европой - в Северной Америке и Северной Азии также регистрируются аномально высокие температуры. В Токио столбики термометров поднялись выше 37 градусов по Цельсию, и выйти на улицу без зонта здесь мало кто решается.