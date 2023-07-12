Европа: аномальная жара и ливни

Экстремальные погодные явления в Европе: аномальная жара сменяется ливнями и ураганами. Температура местами поднимается выше 40 градусов.

БОЛЬШОЙ ТЕКСТ Швейцарские ледники потеряли треть своей ледяной массы в период с 2001 по 2022 год.

Лето экстремальных явлений стоит в Европе: за рекордным зноем следуют грозовые дожди, а затем вновь наступает жара.

Северная Италия пострадала от ливней и сильного ветра, которые валил деревья и наносил ущерб домам. Несколько человек получили ранения. Сотни пожарных были вызваны на помощь.

От непогоды пострадала и Восточная Франция. Резко поднявшаяся температура дежалась несколько дней, а потом проливные дожди прошли в Дижоне, Страсбурге и других городах.

В то время как осадки принесли облегчение в некоторых районах, большая часть континента остается во власти устойчивой волны тепла, как, например, в Румынии.

В Испании, где столбики термометров временами поднимаются выше 40 градусов во Цельсию, люди ходят по ночам на пляжи, чтоб глотнуть свежего воздуха.

Долгосрочные последствия периодов аномальной жары, которые случаются всё чаще, очевидны в Альпах. Швейцарские ученые говорят, что ледники тают с нарастающей скоростью.

В настоящее время почти каждый год является экстремальным, когда мы наблюдаем большое таяние. И пик этого был достигнут летом 2022 года, когда швейцарские ледники потеряли около 6% своего общего объема. Так что это был абсолютный рекорд, мы не думали, что это возможно. Маттиас Хусс руководитель отдела мониторинга ледников в Швейцарии

Более мягкие зимы и уменьшение ежегодных снегопадов усугубили проблему в Швейцарии и других альпийских странах.