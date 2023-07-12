Европа: аномальная жара и ливни

Экстремальные погодные явления в Европе: аномальная жара сменяется ливнями и ураганами. Температура местами поднимается выше 40 градусов.
БОЛЬШОЙ ТЕКСТ Швейцарские ледники потеряли треть своей ледяной массы в период с 2001 по 2022 год.
Лето экстремальных явлений стоит в Европе: за рекордным зноем следуют грозовые дожди, а затем вновь наступает жара.
Северная Италия пострадала от ливней и сильного ветра, которые валил деревья и наносил ущерб домам. Несколько человек получили ранения. Сотни пожарных были вызваны на помощь.
От непогоды пострадала и Восточная Франция. Резко поднявшаяся температура дежалась несколько дней, а потом проливные дожди прошли в Дижоне, Страсбурге и других городах.
В то время как осадки принесли облегчение в некоторых районах, большая часть континента остается во власти устойчивой волны тепла, как, например, в Румынии.
В Испании, где столбики термометров временами поднимаются выше 40 градусов во Цельсию, люди ходят по ночам на пляжи, чтоб глотнуть свежего воздуха.
Долгосрочные последствия периодов аномальной жары, которые случаются всё чаще, очевидны в Альпах. Швейцарские ученые говорят, что ледники тают с нарастающей скоростью.
Более мягкие зимы и уменьшение ежегодных снегопадов усугубили проблему в Швейцарии и других альпийских странах.
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