Фейхоо проиграл первое голосование

Парламент Испании не поддержал кандидата от консерваторов на пост главы правительства. Второе голосование состоится в пятницу.

РЕКЛАМА

Никаких сюрпризов первое из двух голосований в парламенте Испании по кандидатуре на пост главы правительства Альберто Нуньеса Фейхоо не преподнесл. Кандидат от консервативной Народной партии, получивший наибольшее число голосов на июльских выборах, безуспешно пытался убедить законодателей:

"Мы здесь для того, чтобы результаты всеобщих выборов не пропали. Мы здесь для того, чтобы 8 миллионов избирателей не оттеснили в угол и не заставили замолчать".

Но Фейхоо получил поддержку только 33 депутатов от крайне правой партии Vox и двух от небольших консервативных региональных партий.

Спикер парламента Франсина Арменгол объявила: "Проголосовали 350 человек, за кандидата - 172, против кандидата - 178, воздержавшихся - 0".

Следующее голосование состоится в пятницу. Аналитики прорыва Фейхоо не прогнозируют, разве что произойдёт что-то неожиданное и изменит ситуацию. В случае неудачи консерватора король поручит сформировать правительство социалисту Педро Санчесу.