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Фейхоо проиграл первое голосование

Альберто Нуньес Фейхоо, кандидат в премьер-министры Испании от Народной партии
Альберто Нуньес Фейхоо, кандидат в премьер-министры Испании от Народной партии Авторское право Paul White/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Парламент Испании не поддержал кандидата от консерваторов на пост главы правительства. Второе голосование состоится в пятницу.

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Никаких сюрпризов первое из двух голосований в парламенте Испании по кандидатуре на пост главы правительства Альберто Нуньеса Фейхоо не преподнесл. Кандидат от консервативной Народной партии, получивший наибольшее число голосов на июльских выборах, безуспешно пытался убедить законодателей: 

"Мы здесь для того, чтобы результаты всеобщих выборов не пропали. Мы здесь для того, чтобы 8 миллионов избирателей  не оттеснили в угол и не заставили замолчать". 

Но Фейхоо получил поддержку только 33 депутатов от крайне правой партии Vox и двух от небольших консервативных региональных партий.

Спикер парламента Франсина Арменгол объявила: "Проголосовали 350 человек, за кандидата - 172, против кандидата - 178, воздержавшихся - 0".

Следующее голосование состоится в пятницу. Аналитики прорыва Фейхоо не прогнозируют, разве что произойдёт что-то неожиданное и изменит ситуацию. В случае неудачи консерватора король поручит сформировать правительство социалисту Педро Санчесу.

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