Акрополь закрыт в дневное время из-за жары

Euronews

Многие компании приняли решение позволить сотрудникам работать дистанционно. Но у тех, кто занят в туризме, такой привилегии нет.

Афинский Акрополь в дневные часы закрыт из-за экстремальных температур, чтобы защитить посетителей от сильной жары, охватившей страну.

Это одна из самых популярных достопримечательностей Греции, куда приезжают люди со всего мира. Большинство туристов сказали, что не испугались жары.

"Мы только что прилетели из Сиднея, Австралия, наш сегодняшний визит был потрясающим, он был невероятным, хотя и очень жарким… но потрясающим. Такие дни в Австралии — обычное дело летом, а мы бываем здесь только раз в жизни".

"Я из Теннесси, из Штатов, и это было прекрасно, потрясающе. Жара была ужасной, но посмотреть точно стоило".

Волонтеры, врачи и медицинский персонал Греческого Красного Креста предлагают воду и первую помощь посетителям, которые почувствовали себя плохо из-за жары.

''Сегодня было много инцидентов, люди теряли сознание или жаловались на головокружение, потому что они недостаточно о себе позаботились, не носят головной убор, а это очень важно, в такие дни нельзя выходить на улицу без этого, и конечно же, нужно пить много воды и соков'', — говорит волонтер Стелла Кацулопулу.

Акрополь закрыт с 12 до 17 часов.

'После того, как вход в Акрополь был закрыт, многие туристы укрылись в близлежащих ресторанах, чтобы попить и охладиться, а также поесть'', — передает из Афин корреспондент Euronews Фэй Дулгери.

Но ситуация очень тяжелая для тех, кому приходится работать. Многие компании приняли решение позволить сотрудникам работать дистанционно. Но у тех, занят в туризме, такой привилегии нет.

''Сегодня был зарегистрирован самый жаркий день лета, очень трудно работать в таких условиях, мы стараемся пить много воды и делать перерыв на отдых, как спортсмены", — говорит предприниматель Никос Фаллиас.