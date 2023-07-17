Пожары в Южной Европе из-за аномальной жары

Южная Европа вступила в неделю аномально высоких температур. Третья волна тепла за месяц затронет большую часть Средиземноморья

Летние лагрея, в которых отдыхали более 900 детей, эвакуируют из окрестностей Афин: после продолжительной засухи сразу несколько лесных и кустарниковых пожаров встпыхнули вокруг греческой столицы.

Сильный ветер мешает работе пожарных, которым пришлось выехать сразу на несколько фронтов на юге, востоке и западе города. Несколько домов были сожжены. Полиция задержала подозреваемого.

В Испании пожар, вспыхнувший в субботу на острове Ла-Пальма, удалось взять под контроль, пожарные действуют на нескольких активных фронтах. По оценкам, сгорело около 3500 га и около 20 зданий. Большинство из 4000 эвакуированных уже вернулись в свои дома.

Столбики термометров в Риме достигли отметки в 39ºC. Во вторник ожидается ещё более жаркая погода. Итальянские органы здравоохранения выпустили рекомендации по защите пожилых людей от жары, призвав власти на местах усилить службы вызова на дом, чтобы им не приходилось выходить на улицу, если понадобится медицинская помощь. В больницах открыты специальные центры для неотложных случаев.

На Сицилии полиция расследует причины пожара, вспыхнувшего в ночь на воскресенье в аэропорту Катании. Власти приостановили все полеты до следующей среды.