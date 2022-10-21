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Украина

США: "Россия при помощи иранских инструкторов запускает дроны с территории Крыма"

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 Euronews
Обломок дрона "Герань-2" в Купянске
Обломок дрона "Герань-2" в Купянске   -   Авторское право  Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP

Пентагон утверждает, что, несмотря на отрицания, Россия использует беспилотники иранского производства с помощью иранских инструкторов в аннексированном Крыму, и что дроны используются "для создания страха" среди гражданского населения Украины.

По данным Вашигтона, иранцы выступают инструкторами и сотрудниками технической поддержки, но сами запуски осуществляют российские военные.

В понедельник Киев подвергся российским ударам беспилотников-камикадзе предположительно иранского производства.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США:

— Мы можем подтвердить, что российский военный персонал, базирующийся в Крыму, пилотировал иранские дроны и использовал их для нанесения кинетических ударов по Украине, включая удары по Киеву в последние дни. По нашим оценкам, иранский персонал, иранский военный персонал находился на земле в Крыму и помогал России в этих операциях. Россия получила десятки таких БПЛА на данный момент и, вероятно, продолжит получать дополнительные поставки в будущем.

Назначенные Москвой власти сообщают, что около 15 000 человек уже были вывезены из Херсона на левый берег Днепра. В России это называют эвакуацией, в Украине — вынужденной депортацией.

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президент Украины

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