Погибший в Украине журналист стал кавалером Почётного легиона

Арман Сольдин (1991 – 2023) был посмертно удостоен высшей награды Франции. Президентский указ был опубликован в "Официальной газете Французской Республики" в ночь на пятницу.

Арман Сольдин посмертно удостоен высшей награды Франции – ордена Почётного легиона. Соответствующий указ накануне национального праздника Пятой республики подписал президент Эммануэль Макрон.

32-летний видео-координатор агентства "Франс-Пресс" погиб 9 мая под Бахмутом в результате обстрела из российской реактивной системы залпового огня "Град".

Журналист был в составе группы репортёров AFP, которые сопровождали украинских солдат на самом активном участке фронта, в районе населённого пункта Часов Яр.

Арман Сольдин родился в охваченной войной Боснии, его семья бежала во Францию, когда ему был год. Впоследствии, освещая военные конфликты, он уделял особое внимание положению гражданского населения и перемещённых лиц.

По факту гибели журналиста ведётся расследование. Антитеррористическая прокуратура Франции передала дело в Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности.