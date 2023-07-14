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Погибший в Украине журналист стал кавалером Почётного легиона

Арман Сольдин в Ирпене, март 2022 года.
Арман Сольдин в Ирпене, март 2022 года. Авторское право SERGEI SUPINSKY / AFP
 Alexander Kazakevich

Арман Сольдин (1991 – 2023) был посмертно удостоен высшей награды Франции. Президентский указ был опубликован в "Официальной газете Французской Республики" в ночь на пятницу.

Арман Сольдин посмертно удостоен высшей награды Франции – ордена Почётного легиона. Соответствующий указ накануне национального праздника Пятой республики подписал президент Эммануэль Макрон.

32-летний видео-координатор агентства "Франс-Пресс" погиб 9 мая под Бахмутом в результате обстрела из российской реактивной системы залпового огня "Град". 

Журналист был в составе группы репортёров AFP, которые сопровождали украинских солдат на самом активном участке фронта, в районе населённого пункта Часов Яр.

Арман Сольдин родился в охваченной войной Боснии, его семья бежала во Францию, когда ему был год. Впоследствии, освещая военные конфликты, он уделял особое внимание положению гражданского населения и перемещённых лиц.

По факту гибели журналиста ведётся расследование. Антитеррористическая прокуратура Франции передала дело в Центральное управление по борьбе с преступлениями против человечности.

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