Журналист "Франс Пресс" Арман Сольден погиб в результате ракетного удара на востоке Украины

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Он стал по меньшей мере 11-м репортером, "фиксером" или водителем журналистов, убитым в Украине с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Как говорится в сообщении агентства, Сольден, работавший видео-координатором для AFP в Украине, погиб в результате обстрела Часова Яра - неподалеку от Бахмута - около 16.30 по местному времени.

Арман, которому было 32 года и который родился в Боснии, начал свою карьеру в качестве стажера AFP в бюро в Риме, а затем переехал в Лондон в 2015 году. В сентябре 2022 года он был официально назначен видеокоординатором по Украине в бюро AFP в Киеве.

Арман Сольден ARIS MESSINIS/AFP or licensors

"Мы все потрясены смертью Армана, - заявил генеральный директор агентства Фабрис Фриес. - Это ужасное напоминание о рисках и опасностях, связанных с освещением этой войны".

Вместе с Сольденом под Часовым Яром находились еще четверо журналистов, однако они не пострадали.

Он стал по меньшей мере 11-м репортером, "фиксером" или водителем журналистов, убитым в Украине с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года, согласно подсчетам профильных НПО RSF и CPJ.