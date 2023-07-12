Разочарование Зеленского в первый день саммита НАТО

В первый день саммита НАТО страны-члены пообещали направить дополнительную помощь Украине, но отказались согласовывать график её встпуления в альянс.

НАТО позволит Украине присоединиться к альянсу, "когда союзники договорятся и будут выполнены необходимые условия". Таков один из итогов первого дня саммита в Вильнюсе. Владимир Зеленский явно рассчитывал на большее.

В ходе переговоров страны Балтии выступали за разработку чёткого графика вступления Украины в альянс.

Для США И Германии этот был бы скорее провокационный шаг по отношению к России, нежели метод сдерживания её агрессии.

Генсекретарь организации анонсировал создание нового Совета Украина-НАТО, а также наделение Киева правом созывать заседания альянса. Йенс Столтенберг подчеркнул, что подавать заявку на членство Украина будет по упрощённой схеме.

Также в первый день саммита представители стран участниц пообещали направить Киеву дополнительную военную помощь

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требование о наличии Плана действий по вступлению в НАТО. Это изменит путь вступления Украины в НАТО с двухэтапного на одноэтапный".

Отказ альянса устанавливать чёткие сроки сам украинский лидер назвал "абсурдным", упрекнув его членов в нерешительности.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Сегодня я отправился в дорогу с верой в решение, с верой в партнёров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается и не теряет время, не оглядывается на любого агрессора".

Во второй и заключительный день саммита участники обсудят вопросы климатической безопасности и проведут переговоры с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона, включая Австралию и Японию.