НАТО: приглашение Украине последует, когда союзники договорятся, а условия будут выполнены

Euronews

Киев не получил от западных партнеров установления четких временных рамок для приглашения в Североатлантический альянс.

На саммите в Вильнюсе страны-члены НАТО согласовали решение предоставить Украине возможность вступить в альянс после окончания войны с Россией. Киев не смог добиться от западных партнеров установления четких временных рамок для приглашения в альянс.

Вместе с тем глава НАТО Йенс Столтенберг обещал оказывать дальнейшую военную поддержку Украине и, когда придет время, ускорить процесс присоединения к блоку.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:"Мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требование о наличии Плана действий по вступлению в НАТО. Это изменит путь вступления Украины в НАТО с двухэтапного на одноэтапный. Мы также дали понять, что направим приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники договорятся, а условия будут выполнены".

Прибывшего на саммит НАТО Владимира Зеленского тепло встретили жители Вильнюса. Президент Украины не стал скрывать разочарования по поводу предложения НАТО.

Владимир Зеленский, президент Украины:_"Сегодня я отправился в дорогу с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается и не теряет время, не оглядывается на любого агрессора". _

"НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает Альянс более сильным", - сказал также Зеленский.

Украина на этом саммите - самый актуальный вопрос для стран-членов НАТО, который продолжает оставаться дискуссионным, сообщает наш корреспондент в Вильнюсе.

Эфи Кутсокоста, Euronews:_"Компромиссный вариант - отправить приглашение Украине присоединиться к альянсу при согласии союзников и выполнении условий - был достигнут, но разгневал украинского президента Зеленского еще до приезда в литовскую столицу, поскольку он ожидал вполне конкретных сроков либо приглашения, либо самого членства. Однако этот вопрос по-прежнему разделяет страны НАТО". _