Война в Украине - главная тема саммита НАТО в Литве

Поддержка Украины в борьбе против российской агрессии и членство Киева в НАТО станут основными темами переговоров лидеров стран-членов организации в Вильнюсе.

В столице Литвы Вильнюсе открывается саммит НАТО. Среди главных его тем - членство Украины в организации, противодействие российской агрессии и повышение обороноспособности альянса.

Перед началом саммита Турция согласилась поддержать вступление Швеции в НАТО. Стокгольм принял решение присоединиться к организации после российского вторжения в Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский, как ожидается, примет участие в саммите во второй его день - 12 июля. На среду запланировано первое заседание Совета Украина-НАТО.

До встречи в Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Киев не будет принят в альянс, пока в Украине идет война", и что "официального приглашения на саммите выдано не будет".

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что "после интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса, чтобы убрать план действий по подготовке к членству" с пути Украины в организацию.

"Чрезвычайно активно работаем в эти дни. Еще активнее, чем когда-либо. И хотя эта работа практически на 100% является кулуарной, она не менее важна, чем любая публичная работа. Все всё понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в альянсе. Не сейчас – сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Помимо поддержки и присоединения Украины к НАТО лидеры стран Североатлантического альянса обсудят в Вильнюсе несколько других важных тем. В частности, необходимость наращивания запасов вооружений и рассмотрение первых за десятилетия планов совместной обороны.

В повестке также увеличение военных бюджетов. Каждая страна-участница НАТО должна будет нарастить свой военный бюджет как минимум до 2% ВВП. Цель была поставлена еще в 2014 году, когда лидеры государств-членов НАТО договорились увеличить расходы на оборону в течение десяти лет.

По данным агентства Рейтер, сейчас более 2% от национального ВВП на оборону тратят лишь 11 стран НАТО из 31, в их числе хозяйка саммита Литва, Соединенные Штаты, Великобритания, Польша, Эстония, Румыния, Венгрия, Латвия, Словакия, Греция и недавно присоединившаяся к альянсу Финляндия.