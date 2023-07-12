Число голодающих в мире выросло

Euronews

Эксперты ООН отмечают, что если тенденция сохранится, то цель устойчивого развития — покончить с голодом к 2030 году — не будет достигнута.

Число голодающих в мире с 2019 года выросло на 122 миллиона человек из-за кризисов, вызванных проблемами с климатом, пандемией коронавируса и глобальными конфликтами, включая войну в Украине. Об этом говорится в последнем докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", подготовленном при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

По оценкам экспертов, в прошлом году с голодом в мире столкнулись до 735 миллионов человек. В 2019 году эта цифра составила 613 миллионов.

"Если тенденции сохранятся, то цель устойчивого развития — покончить с голодом к 2030 году — не будет достигнута", — отмечается в докладе.

Наиболее пострадавшим регионом остается Африка: на континенте голодает каждый пятый, что превышает среднемировой показатель более чем в два раза. Масштабы голода росли в Западной Азии и Карибском бассейне

В целом примерно треть населения мира не имела постоянного доступа к продовольствию. При этом около 900 млн человек испытывали острую нехватку.

Прогресс в борьбе с голодом наблюдался в Азии и Латинской Америке.