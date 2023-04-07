ФАО: мировые цены на продовольствие снижаются двенадцатый месяц подряд

Продление черноморской зерновой инициативы – один из факторов, способствовавших снижению мировых цен на продовольствие, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Цены на продовольственные товары снижаются двенадцатый месяц подряд из-за падения мировых котировок на зерновые и растительные масла.

Индекс цен на продовольствие в марте 2023 года составил 126,9 пункта, что более чем на 2% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 20,5% ниже пикового уровня марта 2022 года.

Индекс цен на зерновые снизился на 5,6% по сравнению с февралем, при этом мировые цены на пшеницу упали на 7,1%, что было вызвано высоким уровнем производства в Австралии, улучшением условий посевов в Европейском союзе, высокими поставками из РФ и продолжающимся экспортом из Украины.

Мировые цены на кукурузу снизились на 4,6% на ожиданиях рекордного урожая в Бразилии.

Рис подешевел на 3,2% на фоне сбора урожая в основных странах-экспортерах, включая Индию, Вьетнам и Таиланд.

Индекс цен на растительные масла ФАО на 3,0% ниже, чем в предыдущем месяце, и едва ли не наполовину (47,7%) ниже уровня марта 2022 года, поскольку обильные мировые запасы и сдержанный спрос на импорт привели к снижению котировок соевого, рапсового и подсолнечного масла.

Индекс цен на молочные продукты в марте снизился на 0,8%.

Вместе с тем в сообщении ФАО отмечается, что индексы цен на сахар и мясо выросли на 1,5% и 0,5% соответственно.

Черноморское соглашение также уменьшило опасения по поводу нехватки продовольствия в Африке, поскольку континент в значительной степени зависит от экспорта из Украины, одного из основных мировых производителей зерна.

Однако падение индекса цен на продукты питания пока не оказало заметного влияния на цены в супермаркетах Европы, где базовая инфляция, включающая продовольственные товары, остается сравнительно высокой.