By Euronews

Объем растениеводческой и животноводческой продукции, потерянной в результате стихийных бедствий за последние 30 лет, оценивается в 3,6 трлн евро, говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

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Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщает в новом докладе, что за последние 30 лет стихийные бедствия нанесли урон сельскохозяйственному сектору на сумму около четырех триллионов долларов США (прим. 3,6 трлн евро).

Эксперты организации подсчитали, что за четверть века количество бедствий возросло в несколько раз по сравнению с 70-ми годами прошлого столетия. При этом их масштабы увеличиваются, предупреждают в ФАО.

_"Катастрофы приводят к беспрецедентным масштабам ущерба и потерь в сельском хозяйстве во всем мире._Их растущие масштабы и частота - со 100 в год в 1970-х годах до примерно 400 в год за последние 20 лет - влияют на агропродовольственные системы по многим параметрам. Это ставит под угрозу продовольственную безопасность и подрывает устойчивость сельскохозяйственного сектора", - говорит главный экономист ФАО Максимо Тореро.

Наиболее сильно страдающим от бедствий регионом планеты является Азия. За ней следуют Америка и Европа.

Самые крупные потери в процентном выражении – от 10 до 15% совокупного сельскохозяйственного ВВП – понесли страны с низким уровнем дохода, говорится в докладе.

Для снижения рисков в сельском хозяйстве необходимы своевременные профилактические меры, указывают эксперты.

В качестве примера приводятся системы раннего предупреждения, использовавшиеся против нашествия пустынной саранчи на Африканском Роге.