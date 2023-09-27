EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

ЕБРР: экономика России будет расти, вопреки санкциям

Центральный банк России, главное здание в Москве
Центральный банк России, главное здание в Москве Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Андрей Позняков
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Европейские аналитики как и их российские коллеги ожидают позитивных для ВВП России показателей по итогам этого года. Но потом ситуация может оказаться не такой радужной.

РЕКЛАМА

Европейский банк реконструкции и развития улучшил свой прогноз для российской экономики и ожидает её роста по итогам года. В мае аналитики ожидали спада ВВП на 1,5%, теперь, несмотря на санкции и глобальный спад, этот же показатель фигурирует в отчётах со знаком плюс. Российский президент Владимир Путин заявлял, что ожидает до двух процентов роста экономики за этот год.

Улучшение прогнозов объясняют прежде всего динамикой цен на рынках энергоносителей, а также тем, что Москва нашла новые направления для продажи нефти и газа.

Этому способствовало, в частности, дальнейшее сближение с Китаем, Индией и странами Центральной Азии. В итоге западные санкции, направленные на ограничение доходов России от продажи полезных ископаемых, оказались менее эффективными, чем ожидалось. Впрочем, это сотрудничество, по мнению аналитиков, вряд ли сможет обеспечить рост национальной экономики в следующем году.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

От отличника до "больного Европы": как Германия потеряла репутацию первой экономики Европы?

Российская экономика на краю пропасти?

Экономика Европы выросла на 0,3% после нескольких месяцев стагнации. Инфляция в июне составила 5,3%

Россия Экономическое развитие Бизнес