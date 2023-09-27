ЕБРР: экономика России будет расти, вопреки санкциям

Европейские аналитики как и их российские коллеги ожидают позитивных для ВВП России показателей по итогам этого года. Но потом ситуация может оказаться не такой радужной.

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Европейский банк реконструкции и развития улучшил свой прогноз для российской экономики и ожидает её роста по итогам года. В мае аналитики ожидали спада ВВП на 1,5%, теперь, несмотря на санкции и глобальный спад, этот же показатель фигурирует в отчётах со знаком плюс. Российский президент Владимир Путин заявлял, что ожидает до двух процентов роста экономики за этот год.

Улучшение прогнозов объясняют прежде всего динамикой цен на рынках энергоносителей, а также тем, что Москва нашла новые направления для продажи нефти и газа.

Этому способствовало, в частности, дальнейшее сближение с Китаем, Индией и странами Центральной Азии. В итоге западные санкции, направленные на ограничение доходов России от продажи полезных ископаемых, оказались менее эффективными, чем ожидалось. Впрочем, это сотрудничество, по мнению аналитиков, вряд ли сможет обеспечить рост национальной экономики в следующем году.