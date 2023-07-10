Байден совершил краткий визит в Лондон перед саммитом НАТО и провел переговоры с Сунаком

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Красная дорожка и чаепитие в саду... Британский премьер-министр Риши Сунак тепло привестсвовал в своей резиденции президента США Джо Байдена

Президент США Джо Байден перед саммитом НАТО, который состоится в Вильнюсе, сделал краткую остановку в Лондоне. На Дануниг-стрит 10 американского лидера приветствовал британский премьер-министр Риши Сунак. В саду резиденции главы правительства Соединенного Королевства политики провели около часа.

Джо Байден и Риши Сунак Susan Walsh/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Сообщается, что они обсудили помощь Украине и ее стремление присоединиться к Североатлантическому альянсу. Встреча прошла на фоне разногласий С Лондоном по поводу решения Вашингтона поставить Киеву кассетные боеприпасы. Это однако не помешало Байдену подчеркнуть прочность отношений с Великобританией.

Байден, президент США: "Нам есть о чем поговорить, и я думаю, что у нас все хорошо. Я думаю, что мы движемся вперед в позитивном ключе. Отношения США и Великобритании прочны, как скала. Я с нетерпением жду наших дискуссий".

В свою очередь Сунак выразил убеждение в том, что Лондон и Вашингтон - одни из самых близких партнеров по НАТО.

В тот же день Байден, который не присутствовал на коронации Карла III, отправился в Виндзорский замок, где ему оказали торжественный прием.

Карл III и Джо Байден Ben Stansall/AFP or licensors

Среди заяленных тем дискуссии Байдена и Карла III - изменение климата. Президент США не раз высоко оценивал усилия британского монарха по привлечению внимания к проблеме экологии.